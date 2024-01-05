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مؤكداً أن حديقة الحيوان تضم 80 نوعاً نادراً

تركي آل الشيخ: الأغاني لا تتجاوز 10% من فعاليات موسم الرياض.. و3 مناطق مجانية

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢١ مساءً
تركي آل الشيخ: الأغاني لا تتجاوز 10% من فعاليات موسم الرياض.. و3 مناطق مجانية
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن فكرة تأسيس موسم الرياض، مشيراً إلى أنه “سيشهد العديد من الفعاليات الكبرى هذا العام”.

وقال رئيس هيئة الترفيه في الحلقة الثانية من “بودكاست عمار” مع الإعلامي عمار تقي: “فكرة المواسم وخصوصاً موسم الرياض، هي إحدى مخرجات الرؤية وتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، وهي عمل مدروس بمشاركة كل الوزارات المعنية، ونجحت الفكرة بشكل باهر”.

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وأضاف: ” يقولون أغاني وحفلات، هناك شريحة لا تشاهد سواها، لو كنت تجلس على روتانا موسيقى ماذا سترى غير الأغاني؟ الأغاني والحفلات تمثل من 5% إلى 7%، وبحد أقصى 10% من فعاليات الموسم”.

3 مناطق مجانية في موسم الرياض

أوضح آل الشيخ: “الموسم هذا العام يضم أكثر من 12 منطقة، 3 منها مجانية، وهذه شريحة يهتم بها موسم الرياض، بتوجيهات من القيادة، الاهتمام بها، أولها حديقة الحيوان، التي تم إعادة تطويرها بالكامل، وصارت تضم 80 نوعاً نادراً من الحيوانات”.

وزاد: “سوق الأولين، هو سوق شعبي به حفلات غنائية شعبية وشعر وعروض وأسواق شعبية مجاناً، وتصميمه وتنفيذه على أعلى مستوى، فرق شعبية أكل شعبي عروض شعبية أغانٍ شعبية أزياء”.

وتابع: “حديقة السويدي، مجانية هي الأخرى، وهي منطقة كبيرة في جنوب الرياض، تحوي عروضاً شعبية وعروضاً من ثقافات مختلفة، حفلات هندية وفلبينية وسورية وسودانية ومصرية، للجاليات الأجنبية في المملكة”.

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