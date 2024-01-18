تركي آل الشيخ: الملاكمة ستصبح الرياضة رقم 1 في العالم عبر موسم الرياض

عبر معالي المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن حبه الشديد لرياضة الملاكمة، وأنه يسعى لتكون الملاكمة الرياضة رقم 1 في العالم من خلال موسم الرياض 2024.

نجاح كبير لموسم الرياض

وفيما يخص النجاح الكبير الذي حققه موسم الرياض هذا العام، قال المستشار تركي آل الشيخ، في حوار مع قناة DAZN Boxing عبر يوتيوب، “ليس لدي عصا سحرية، لكن لدي شيء أقوى من السحر. لدينا جبلان كبيران، هما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، فإنهم يدعمون ما نقوم به. لا يمكننا القيام بذلك دون دعمهم”.

يشعر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الملاكمة قد تراجعت منذ السبعينيات والثمانينيات عندما كانت واحدة من أفضل الرياضات في العالم، حيث يسعى لإعادة بريقها وشعبيتها في العالم العربية مرة أخرى عبر استقدام نجوم الملاكمة العالميين.

الملاكمة ستصبح رقم 1 بالعالم

وأشار إلى أن هناك أسبابًا كثيرة وراء تراجع الملاكمة، ومنها إحجام المروجين عن خوض أكبر المعارك التي تكلف الكثير من الأموال الباهظة، كما أن المقاتلين يتجنبون المعارك المحفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى الافتقار لمقاتلين لهم جماهير عريضة كما كان في السابق.

ويسعى رئيس هيئة الترفيه، لإصلاح مجال الملاكمة وجعلها رياضة مثيرة للاهتمام كما كان في السابق، من خلال تعزيز العروض العالمية، لتعود الملاكمة إلى سابق عهدها في السبعينيات والثمانينيات، حيث كانت الرياضة رقم 1 في العالم.

نجوم الملاكمة العالمية

وقال آل الشيخ لـ DAZN Boxing: “أنا حزين جدًا للنتيجة الأخيرة التي وصلت إليها الملاكمة، بعدما أصبحت في المركز الرابع عشر”.

وأضاف “في السبعينيات والثمانينيات، كان هناك نجوم مثل أوسكار دي لا هويا، وشوجر راي ليونارد، وروبرتو دوران، ومارفن هاجلر، ولاري هولمز، وتومي هيرنز. هؤلاء هم المقاتلون الذين أرادوا القتال بشكل أفضل ولم يتجنبوا العروض المحفوفة بالمخاطر عبر لقاء كبار الملاكمين في هذا العصر”.

أكبر عروض الترفيه في موسم الرياض

وتابع “نحن جئنا باستراتيجية جديدة، وبفكرة جديدة لنقدم للسوق أفضل قتال بسعر جيد وتوفير عروض الملاكمة التي يريد الناس رؤيتها، ولا نريد إضاعة المزيد من الوقت”.

وقال آل الشيخ: “يبلغ تايسون فيوري الآن 35 عامًا، وجوشوا يبلغ من العمر 33 عامًا تقريبًا، وأوسيك يبلغ من العمر 36 عامًا تقريبًا، ووايلدر يبلغ من العمر 38 عامًا، وسيبلغ أرتور الآن 39 عامًا الأسبوع المقبل. لماذا نضيع الوقت؟ يحتاج الناس إلى رؤية جوشوا فيوري وفيوري جوشوا. نحن بحاجة لرؤية جوشوا وايلدر، وآمل أن يعود وايلدر”.

ويريد رئيس هيئة الترفيه تقديم عروض عالمية عبر استضافة كبار نجوم الملاكمة والمتمثلة في الآتي:

أنتوني جوشوا ضد تايسون فيوري.

ديونتاي وايلدر ضد أنتوني جوشوا.

جوزيف باركر ضد تشيلي تشانغ.

أرتور بيتربييف ضد ديمتري بيفول.

وأكد آل الشيخ أن موسم الرياض في 2024 يقدم المزيد من الترفيه وأنه لم يأخذ إجازة في أي يوم من أجل تقديم موسم ترفيهي عالمي يليق بالسعودية وأنه يعمل 16 ساعة على مدار اليوم من أجل البلاد، ومن أجل ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.