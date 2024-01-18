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نظرًا للطلب العالي على التذاكر

تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس: “نظرًا للطلب العالي على تذاكر كأس موسم الرياض تم تأجيل طرح التذاكر ليوم الغد الساعة السادسة مساء إن شاء الله بتوقيت الرياض”.

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موعد انطلاق البطولة

وستنطلق البطولة يوم 29 يناير الحالي، بلقاء قوي بين الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، بينما سيلعب النصر ضد فريق ليونيل ميسي في الأول من فبراير، بينما سيلعب الهلال ضد النصر يوم 8 فبراير قبل 7 أيام من استئناف مباريات دوري روشن.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن عن تلقي موسم الرياض عرضًا من دولة الصين لنقل كأس موسم الرياض في بكين خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في منصة ”إكس”: “تلقينا عرضًا من الصين، لنقل كأس الموسم مع الحصول على 50% من دخل النقل التلفزيوني مع مبلغ مضمون، ندرس العرض الآن”.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.

ورحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادًا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

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