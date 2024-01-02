تركي آل الشيخ : محاربة الفساد في السعودية نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة حصاد “المواطن” 2023 : الاقتصاد غير النفطي قاطرة نمو السعودية مساند : لا يمكن نقل خدمات العمالة دون مقابل مالي موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً
أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الفساد في السابق كان ينخر في نجاح أي مشروع في المملكة، مشيرًا إلى أنه لو تُرك الفاسدون دون محاسبة لصارت المملكة واحدة من الدول غير المتقدمة.
وأضاف آل الشيخ خلال استضافته في بودكاست عمار، أن الفساد عندما يصل إلى درجة عالية، يؤدي إلى تدمير الاقتصاد ويسبب تأخراً في عمليات التنمية، ويؤثر على سمعة البلاد داخليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أن ما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من محاربة الفساد سيذكره التاريخ على أنه نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد على الفئة التي استسهلت الفساد وتطهير لهم.
وأكد أن النظرة الأبوية من القيادة أتاحت لمن يتطهر من الفساد أن يعود إلى خدمة الوطن كعنصر صالح في المجتمع خاصة إن كانت عمليات الفساد بدون قصد أو بدون علم الشخص.