تركي آل الشيخ : محاربة الفساد في السعودية نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الفساد في السابق كان ينخر في نجاح أي مشروع في المملكة، مشيرًا إلى أنه لو تُرك الفاسدون دون محاسبة لصارت المملكة واحدة من الدول غير المتقدمة.

مواجهة الفساد

وأضاف آل الشيخ خلال استضافته في بودكاست عمار، أن الفساد عندما يصل إلى درجة عالية، يؤدي إلى تدمير الاقتصاد ويسبب تأخراً في عمليات التنمية، ويؤثر على سمعة البلاد داخليًا وخارجيًا.

ولفت إلى أن ما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من محاربة الفساد سيذكره التاريخ على أنه نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد على الفئة التي استسهلت الفساد وتطهير لهم.

وأكد أن النظرة الأبوية من القيادة أتاحت لمن يتطهر من الفساد أن يعود إلى خدمة الوطن كعنصر صالح في المجتمع خاصة إن كانت عمليات الفساد بدون قصد أو بدون علم الشخص.