القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض تركي آل الشيخ: ندرس عرض الصين لنقل مباريات كأس موسم الرياض ترامب يسخر من بايدن بفيديو دار المسنين جوجل تمنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في البيانات تطبيق منافس يدفع تيك توك لحذف حسابات عدد من المشاهير شرخ بنافذة طائرة تحلق بالسماء يثير جدلًا بشأن سمعة بوينغ ارتفاع أسعار النفط تزامنًا مع التصعيد بالشرق الأوسط شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم الغذاء والدواء: جميع المياه المعبأة تستوفي المواصفات السعودية الخليجية
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على تلقي موسم الرياض عرضًا من دولة الصين لنقل كأس موسم الرياض في بكين خلال الفترة المقبلة.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في منصة ” إكس” : “تلقينا عرضًا من الصين، لنقل كأس الموسم مع الحصول على 50% من دخل النقل التلفزيوني مع مبلغ مضمون، ندرس العرض الآن”.
وستنطلق البطولة يوم 29 يناير الحالي، بلقاء قوي بين الهلال وإنتر ميامي الأمريكي بينما سيلعب النصر ضد فريق ليونيل ميسي في الأول من فبراير، بينما سيلعب الهلال ضد النصر يوم 8 فبراير قبل 7 أيام من استئناف مباريات دوري روشن.
وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.
ورحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادًا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.
تلقينا في موسم الرياض عرض من 🇨🇳 لنقل كاس الموسم في الصين … مع الحصول على ٥٠% من دخل النقل التلفزيوني PPV مع مبلغ مضمون … ندرس العرض الآن ❤️🇸🇦
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2024