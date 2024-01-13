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مع الحصول على ٥٠% من دخل النقل التلفزيوني

تركي آل الشيخ: ندرس عرض الصين لنقل مباريات كأس موسم الرياض

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٩ مساءً
تركي آل الشيخ: ندرس عرض الصين لنقل مباريات كأس موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على تلقي موسم الرياض عرضًا من دولة الصين لنقل كأس موسم الرياض في بكين خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في منصة ” إكس” : “تلقينا عرضًا من الصين، لنقل كأس الموسم مع الحصول على 50% من دخل النقل التلفزيوني مع مبلغ مضمون، ندرس العرض الآن”.

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وستنطلق البطولة يوم 29 يناير الحالي، بلقاء قوي بين الهلال وإنتر ميامي الأمريكي بينما سيلعب النصر ضد فريق ليونيل ميسي في الأول من فبراير، بينما سيلعب الهلال ضد النصر يوم 8 فبراير قبل 7 أيام من استئناف مباريات دوري روشن.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.

ورحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادًا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

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