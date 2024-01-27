تركي آل الشيخ يتفاعل مع شاب من ذوي الإعاقة قبل مباراة النصر وإنتر ميامي

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع طلب شاب من ذوي الإعاقة طلب الدخول لأرضية ملعب المملكة آرينا قبل مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

طلب سعد المطيري

وقال الشاب سعد المطيري من ذوي الإعاقة في مقطع فيديو له عبر حسابه في منصة ” إكس” : “السلام عليكم، هذا المقطع وصلوه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، لحظة دخول اللاعبين، ندخل معاهم بعربياتنا، أنا ما راح أدخل إلا مع رونالدو، هذه الرسالة توصل للعالم أجمع إنه نملك حقوقًا مثل الأخرين، وبإذن الله أسلم عليك وأقابلك وأشكرك على جهودك”.

ورد تركي آل الشيخ قائلًا: ” أبشر، وعد تحضر وتنزل الملعب هذا اللي أقدر عليه”.

وعلى الفور أعرب الشاب عن سعادته في مقطع فيديو آخر قائلًا: ” يعطيك العافية سيادة المستشار تركي آل الشيخ”.

ووجهت الجماهير الرياضية رسائل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ بسبب موافقته على تلبية طلب الشاب وتحقيق أمنيته بمقابلة رونالدو.

مباراة النصر وإنتر ميامي

وسيواجه العالمي، فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض مساء الخميس المقبل 1 فبراير حيث تنطلق مباراة النصر ضد إنتر ميامي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، كما تُبث المباراة عبر قناة MBC وSSC تطبيق DAZN.

هذا اللي ابغاه 😍😍😍😍 pic.twitter.com/jZ1DgDEz3d — سعد المطيري (@_s2008d) January 27, 2024