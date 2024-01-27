تركي آل الشيخ يتفاعل مع شاب من ذوي الإعاقة قبل مباراة النصر وإنتر ميامي جوجل تطلق ميزة تجميع الصور المتشابهة تصريح مثير من مدرب كوريا الجنوبية قبل مواجهة السعودية إنجاز مميز لـ أنشيلوتي بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال الزهراني يشرح مقترح إجازة يومي السبت والأحد لقطات رائعة لأيقونة البحار أكبر سفينة عائمة في العالم ريم الخويطر أول سعودية تحصد جائزة الشابة المتميزة لعام 2024 وجهة حمدالله القادمة في حال مغادرة الاتحاد سقوط برشلونة ضد فياريال بخماسية أمير جازان يمازح بائع عسل : كم لك ما قصيت شعرك ؟
تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع طلب شاب من ذوي الإعاقة طلب الدخول لأرضية ملعب المملكة آرينا قبل مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.
وقال الشاب سعد المطيري من ذوي الإعاقة في مقطع فيديو له عبر حسابه في منصة ” إكس” : “السلام عليكم، هذا المقطع وصلوه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، لحظة دخول اللاعبين، ندخل معاهم بعربياتنا، أنا ما راح أدخل إلا مع رونالدو، هذه الرسالة توصل للعالم أجمع إنه نملك حقوقًا مثل الأخرين، وبإذن الله أسلم عليك وأقابلك وأشكرك على جهودك”.
ورد تركي آل الشيخ قائلًا: ” أبشر، وعد تحضر وتنزل الملعب هذا اللي أقدر عليه”.
وعلى الفور أعرب الشاب عن سعادته في مقطع فيديو آخر قائلًا: ” يعطيك العافية سيادة المستشار تركي آل الشيخ”.
ووجهت الجماهير الرياضية رسائل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ بسبب موافقته على تلبية طلب الشاب وتحقيق أمنيته بمقابلة رونالدو.
وسيواجه العالمي، فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض مساء الخميس المقبل 1 فبراير حيث تنطلق مباراة النصر ضد إنتر ميامي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، كما تُبث المباراة عبر قناة MBC وSSC تطبيق DAZN.
هذا اللي ابغاه 😍😍😍😍 pic.twitter.com/jZ1DgDEz3d
— سعد المطيري (@_s2008d) January 27, 2024
ابشر وعد تحضر وتنزل الملعب هذا الي اقدر عليه🇸🇦❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 27, 2024