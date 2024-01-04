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مؤكداً وجود واحد من أهم متاحف كرة القدم في العالم

تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي
المواطن - فريق التحرير

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عدد تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الفعاليات المرتقبة في موسم الرياض الشهر الجاري، مشيراً إلى أن هناك العديد من المفاجآت الكبرى.

وقال آل الشيخ في الحلقة الثانية من “بودكاست عمار” مع الإعلامي عمار تقي: “عملاق الترفيه في العالم ديزني، لأول مرة على الإطلاق، يحتفل بمناسبة تأسيسه منذ 100 سنة على ديزني، وسوف تبني ديزني قلعة كاملة، وتقدم 7 عروض كبرى في موسم الرياض”.

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وأضاف: “نتيجة شراكتنا مع wwe، هناك 3 أدوار كاملة في البوليفارد تضم كل شيء يخص الاتحاد، من منتجات وألعاب وأماكن تصوير، لأول مرة هذا الحجم خارج أمريكا، وزيارات دورية دائمة لنجوم wwe إلى المكان”.

وزاد: “هاوس أوف هايب، تجربة الديجيتال وهي أكبر عالم افتراضي في العالم، عبارة عن 29 – 30 غرفة كبيرة، تضم عالم التقنية الكامل، تصمم لبسك أو أي شيء تفعله، وتمارس أي لعبة”.

أهم متاحف العالم

وتابع: “النافورة تغيرت بالكامل، ولأول مرة بها شاشات بارتفاع 28 متراً وتفاعلية. كما وقعنا على إنشاء قرية ماريو مع شركاء يابانيين، فيها كل التجارب، وتجربة لأول مرة، ماريو كار، وهي تفاعلية، ولكن ستكون العام المقبل وليس موسم 2024، لزيادة تجارب الأمان”.

وختم: “هناك واحد من أهم متاحف كرة القدم في العالم، بالشراكة مع الفيفا ومالك المتحف الذي يملك أكثر من 300 ألف قميص ومنتج تابع لكرة القدم، يسلمنا 30 ألف قطعة من المتحف تتبدل بمثلها وهكذا، نحن أكبر متحف بعد مدريد، ولدينا قميص مارادونا الذي توج به بكأس العالم.. وفي مقابله يتواجد كوفي لا ليجا، به كل ما يتعلق بالليجا الإسبانية، وهناك متحف كريستيانو رونالدو، الذي يحوي كل الجوائز التي حصدها بحياته، وهذا غير موجود في أي مكان بالعالم”.

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