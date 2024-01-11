تركي آل الشيخ يعلن عن حلقة للتاريخ مع فنان العرب محمد عبده

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن مفاجأة تتعلق بفنان العرب محمد عبده.
وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: “حلقة للتاريخ ومع التاريخ الكبير للأسطورة فنان العرب محمد عبده على مدار ساعتين مع النجمة الكبيرة أصالة، ومع الإعلامي السعودي المتميز عمرو أديب”.
وتحدث الفنان محمد عبده، في البرومو الخاص ببودكاست BIG TIME قائلا: “البودكاست شيء غريب جدا علي، يختلف عن المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، وكان مميزا بإدارة عمرو أديب الذي ينبش الكثير من الأشياء الأرشيفية في مخيلته عن محمد عبده”.
وأضاف: “كما أسعدتنا الجميلة أصالة، بجو غنائي جميل أيضا، إن شاء الله تكون حلقة مميزة”.
حلقه للتاريخ ومع التاريخ الكبير للاسطوره فنان العرب محمد عبده على مدار ساعتين مع النجمه الكبيره اصاله ومع الاعلامي السعودي المتميز عمرو اديب 🇸🇦🙏🏻🔥❤️🎶 pic.twitter.com/zEfIzx6YCc
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2024