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تقديم تجربة فريدة في عالم الموضة

تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة بين موسم الرياض وإيلي صعب

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة بين موسم الرياض وإيلي صعب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن توقيع شراكة بين موسم الرياض والمصمم العالمي إيلي صعب.

شراكة مع إيلي صعب

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يظهر أعمال إيلي صعب، قائلًا إن موسم الرياض وقّع على شراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه.

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ونشر تركي صورتين أثناء توقيع الشراكة، وعلق بالقول “توقيع شراكة بين موسم الرياض والمصمم العالمي إيلي صعب للعمل على مجموعة مستوحاة من روح موسم الرياض بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء.. شكرًا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ومعالي نائبه حامد فايز”.

تجربة بين الموضة والترفيه

كما شارك متابعيه نص البيان الصحفي الذي يعلن فيه تفاصيل الشراكة، التي هي عبارة عن مذكرة تفاهم تم توقيعها في العاصمة البريطانية “لندن” لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه خلال موسم الرياض.

وتتضمن مذكرة التعاون إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.

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