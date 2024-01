تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة بين موسم الرياض وإيلي صعب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن توقيع شراكة بين موسم الرياض والمصمم العالمي إيلي صعب.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يظهر أعمال إيلي صعب، قائلًا إن موسم الرياض وقّع على شراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه.

ونشر تركي صورتين أثناء توقيع الشراكة، وعلق بالقول “توقيع شراكة بين موسم الرياض والمصمم العالمي إيلي صعب للعمل على مجموعة مستوحاة من روح موسم الرياض بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء.. شكرًا لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ومعالي نائبه حامد فايز”.

كما شارك متابعيه نص البيان الصحفي الذي يعلن فيه تفاصيل الشراكة، التي هي عبارة عن مذكرة تفاهم تم توقيعها في العاصمة البريطانية “لندن” لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه خلال موسم الرياض.

وتتضمن مذكرة التعاون إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.

#موسم_الرياض يوقّع على شراكة مع المصمم العالمي "إيلي صعب " للعمل على مجموعة مميزة تجمع بين الموضة والترفيه 🔥🇸🇦

ELIE SAAB and Riyadh Season announce a collaboration to create an unparalleled experience that exquisitely joins fashion and entertainment, collection called "Riyadh… pic.twitter.com/3Vg7rxl1HS

