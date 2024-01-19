Icon

برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا Icon مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية Icon تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم Icon نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي Icon الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027 Icon جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا Icon الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون Icon متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال Icon ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للبادل

تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أن موسم الرياض سوف يطلق بطولة “بريميير بادل P1” بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للبادل في بوليفارد سيتي، إحدى مناطق الفعاليات الترفيهية العالمية، نهاية فبراير المقبل، حيث ستقام البطولة في ملعب “بادل رش أرينا” بالعاصمة الرياض، وستكون أولى جولات بطولة بريميير بادل خلال العام الجاري.

وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بريميير بادل ناصر غانم الخليفي، وقّع كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والمدير التجاري لبريميير بادل روب ميتشل عقد إقامة البطولة في موسم الرياض، كواحدة من البطولات العالمية التي سيستمتع بها الجمهور خلال فعاليات موسم هذا العام.

قد يهمّك أيضاً
إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما

إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما

أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا

أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة...

وأوضح معاليه أن “البطولة ستشهد تنافسات قوية بين اللاعبين المحترفين الذين سيشاركون في مباريات متعددة، مشيراً إلى أن الموسم يقدم فعاليات متنوعة في مختلف الرياضات العالمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة تتطلع إلى الشراكة مع “بريميير بادل” بالتزامن مع إطلاق أول بطولة احترافية لرياضة البادل في المملكة، حيث تعد البطولة واحدة من أكثر المسابقات إثارة في الرياضة العالمية، ونسعد باختيار موسم الرياض لإطلاق جولتهم الأولى خلال عام 2024، وسط عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والرياضية الفريدة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس إدارة بريمير بادل ناصر غانم الخليفي إلى أن بريميير بادل تسعد بالمشاركة مع موسم الرياض من خلال هذه البطولة.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لجولة بريميير بادل إينو بولو، إلى أن بداية بطولات “بريميير بادل P1” في عام 2024 مع موسم الرياض تعزز سمعة البطولة التي تصل جولاتها 25 جولة في 5 قارات، متطلعاً إلى زيادة المشاركين والمتفاعلين مع البطولة حول العالم، معرباً عن امتنانه لموسم الرياض على دعمهم للارتقاء بالبادل إلى مكانة عالمية أكبر.

ويتنافس في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس، 48 فريقاً من الرجال (96 لاعبًا)، و32 فريقاً من السيدات (64 لاعبة)، مما يسهم في خلق تنافس عالٍ بين المشاركين، ومزيد من التشويق والحماس للجمهور.

وستشهد البطولة العالمية قبل انطلاقتها جولات استباقية لعدد من الفرق المشاركة؛ بهدف تصفية أفضل المشاركين وتأهيلهم إلى التصفيات النهائية، مما يسمح للاعبين بالتنافس للحصول على فرصة لحجز مكان في البطولة الرئيسة، فيما تقام أيضًا 3 بطولات مصاحبة لبطولة “بريميير بادل”، تشارك فيها فرق سعودية، تشمل بطولتين للرجال، وبطولة أخرى للنساء، وتتأهل الفرق الفائزة فيها للبطولة الرئيسة.

ويواصل “موسم الرياض” في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية في الرياضات المختلفة، ومنح الزوار العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم