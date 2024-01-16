تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي

أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة على أن فوز المنتخب السعودي اليوم على منتخب عُمان سيُعيد الهدوء لمعسكر الأخضر بعد قصة استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأخضر النهائية لكأس أمم آسيا.

وقال العجمة بعد المباراة عبر حسابه في منصة “إكس”: “ألف مبروك، فوز مهم سيُعيد الهدوء للمعسكر الأخضر والقادم أجمل يا رب”.

استبعاد 6 لاعبين من قائمة المنتخب السعودي

وكان الإعلام الرياضي والشارع الرياضي السعودي أبدى تخوفه من تحقيق الأخضر لنتيجة سلبية أمام عمان بعد أزمة استبعاد 6 لاعبين من قائمة المنتخب وهم “سلمان الفرج، علي هزازي، سلطان الغنام ، نواف العقيدي، محمد مران، خالد الغنام”، كذلك أثارت تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني الجدل حول قصة استبعاد اللاعبين الـ6.

وبالأمس الاثنين، قال العجمة في برنامج “كورة روتانا: “تركنا الحديث عن مباراة المنتخب السعودي المهمة أمام سلطنة عمان وذهبنا للحديث عن أزمة مانشيني مع اللاعبين، وإذا تجنبنا الحديث يقولون: إننا ندعم اللاعب على حساب المنتخب أو المدرب، نحن لا ندعم أيًّا منهما نحن ندعم منتخب بلادنا فقط، نريد دليل لمعرفة إذا كان مانشيني محقًّا أو اللاعبين، لابد من دليل وهذا يأتي بالتحقيق”.

وواصل العجمة: “إذا كان مانشيني تحدث دون تنسيق مع إدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي فهذه كارثة، وإذا كان مانشيني أصر على تلك التصريحات فهذه كارثة ثانية، أجواء المنتخب أصبحت غير هادئة وكل المنتخبات هادئين إلا نحن، وكالة رويترز اليوم تحدثت عنا”.

وتابع: “المدرب الإيطالي سكت على تصرف سلمان الفرج وسلطان الغنام منذ حدوثه قبل شهر ونصف أو شهرين، والآن جاء يتكلم قبل مباراة مهمة ضد عمان، هل هذا يُعقل وإذا كانت رواية المدرب صحيحة بشأن نواف العقيدي وهو يُخبرك أنه يريد اللعب أساسيًّا!، هناك الكثير من الأسئلة يجب على مانشيني الحديث عنها”.