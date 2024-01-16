Icon

برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا Icon أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر Icon تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي Icon موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة Icon التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء Icon وظائف شاغرة لدى مطارات جدة Icon علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٦ مساءً
تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة على أن فوز المنتخب السعودي اليوم على منتخب عُمان سيُعيد الهدوء لمعسكر الأخضر بعد قصة استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأخضر النهائية لكأس أمم آسيا.

وقال العجمة بعد المباراة عبر حسابه في منصة “إكس”: “ألف مبروك، فوز مهم سيُعيد الهدوء للمعسكر الأخضر والقادم أجمل يا رب”.

قد يهمّك أيضاً
من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟

من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟

21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام

21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام

استبعاد 6 لاعبين من قائمة المنتخب السعودي

وكان الإعلام الرياضي والشارع الرياضي السعودي أبدى تخوفه من تحقيق الأخضر لنتيجة سلبية أمام عمان بعد أزمة استبعاد 6 لاعبين من قائمة المنتخب وهم “سلمان الفرج، علي هزازي، سلطان الغنام ، نواف العقيدي، محمد مران، خالد الغنام”، كذلك أثارت تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني الجدل حول قصة استبعاد اللاعبين الـ6.

وبالأمس الاثنين، قال العجمة في برنامج “كورة روتانا: “تركنا الحديث عن مباراة المنتخب السعودي المهمة أمام سلطنة عمان وذهبنا للحديث عن أزمة مانشيني مع اللاعبين، وإذا تجنبنا الحديث يقولون: إننا ندعم اللاعب على حساب المنتخب أو المدرب، نحن لا ندعم أيًّا منهما نحن ندعم منتخب بلادنا فقط، نريد دليل لمعرفة إذا كان مانشيني محقًّا أو اللاعبين، لابد من دليل وهذا يأتي بالتحقيق”.

وواصل العجمة: “إذا كان مانشيني تحدث دون تنسيق مع إدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي فهذه كارثة، وإذا كان مانشيني أصر على تلك التصريحات فهذه كارثة ثانية، أجواء المنتخب أصبحت غير هادئة وكل المنتخبات هادئين إلا نحن، وكالة رويترز اليوم تحدثت عنا”.

وتابع: “المدرب الإيطالي سكت على تصرف سلمان الفرج وسلطان الغنام منذ حدوثه قبل شهر ونصف أو شهرين، والآن جاء يتكلم قبل مباراة مهمة ضد عمان، هل هذا يُعقل وإذا كانت رواية المدرب صحيحة بشأن نواف العقيدي وهو يُخبرك أنه يريد اللعب أساسيًّا!، هناك الكثير من الأسئلة يجب على مانشيني الحديث عنها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد
السعودية اليوم

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء

وظائف
مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار
العالم

مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170...

العالم
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه
الرياضة

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

الرياضة
أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال
الرياضة

أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال

الرياضة
الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019
الرياضة

الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

الرياضة
التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
آخر الاخبار

التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء...

آخر الاخبار
سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
الرياضة

سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط...

الرياضة