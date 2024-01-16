Icon

ميسي أفضل لاعب في 2023 في حفل The Best Icon ساعة أبل تعطل مستشعر الأكسجين في الدم Icon عقوبة التعامل في العقود خارج منصة إيجار Icon مايكروسوفت تطور نسخة مدفوعة من Copilot Icon مانشيني كشف المستور .. تحقيق منتظر مع 6 لاعبين بعد نهاية كأس أمم آسيا Icon الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا Icon سامسونج تصدر تحديثًا جديدًا لمعالجة الثغرات الأمنية بالهواتف Icon رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر Icon بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم بعام 2023 Icon وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عقب استبعادهم من قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا 2023

تركي العجمة: نريد أدلة من مانشيني بعد اتهامه للاعبين الـ6

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٠ صباحاً
تركي العجمة: نريد أدلة من مانشيني بعد اتهامه للاعبين الـ6
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على تصريحات المدرب روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، ضد اللاعبين الـ6 المستبعدين من قائمة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وقال العجمة في برنامج “كورة روتانا: “تركنا الحديث عن مباراة الأخضر المهمة أمام سلطنة عمان وذهبنا للحديث عن أزمة مانشيني مع اللاعبين، وإذا تجنبنا الحديث يقولون: إننا ندعم اللاعب على حساب المنتخب أو المدرب، نحن لا ندعم أيًّا منهما نحن ندعم منتخب بلادنا فقط، نريد دليل لمعرفة إذا كان مانشيني محقًّا أو اللاعبين، لابد من دليل وهذا يأتي بالتحقيق”.

قد يهمّك أيضاً
سقوط مئات القتلى جراء فيضان نهر الكونغو

سقوط مئات القتلى جراء فيضان نهر الكونغو

4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس

4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس

وواصل العجمة: “إذا كان مانشيني تحدث دون تنسيق مع إدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي فهذه كارثة، وإذا كان مانشيني أصر على تلك التصريحات فهذه كارثة ثانية، أجواء المنتخب أصبحت غير هادئة وكل المنتخبات هادئين إلا نحن، وكالة رويترز اليوم تحدثت عنا”.

وتابع: “المدرب الإيطالي سكت على تصرف سلمان الفرج وسلطان الغنام منذ حدوثه قبل شهر ونصف أو شهرين، والآن جاء يتكلم قبل مباراة مهمة ضد عمان، هل هذا يُعقل وإذا كانت رواية المدرب صحيحة بشأن نواف العقيدي وهو يُخبرك أنه يريد اللعب أساسيًّا!، هناك الكثير من الأسئلة يجب على مانشيني الحديث عنها”.

وأضاف: “أؤيد كلام سلمان الفرج بفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة كاملة والفرج يقول ما حدث معه وبالطبع أي لاعب احتياطي لا يحب أن يكون احتياطيًّا”.

وتابع: “البعض تبنى رؤية المدرب واتهموا اللاعبين ولكن كيف ذلك والحقيقة لم تظهر بعد”.

وأضاف: “لو تم إثبات صحة كلام مانشيني يجب معاقبة اللاعبين بعقوبة مغلظة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وإذا ثبت كذب مانشيني فتجب إقالته فورًا، يجب حدوث تحقيق فورًا”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة
السعودية اليوم

أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000...

السعودية اليوم
اختفاء الثلوج في فصل الشتاء ضربة جديدة للمناخ
العالم

اختفاء الثلوج في فصل الشتاء ضربة جديدة...

العالم
طيران ناس يدشن 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام وحائل بداية من اليوم
السعودية اليوم

طيران ناس يدشن 4 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب
تكنولوجيا

واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب

تكنولوجيا
تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي
آخر الاخبار

تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي

آخر الاخبار
فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على ممشى
غرائب

فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على...

غرائب
طوارئ في أوروبا بسبب بيا
العالم

طوارئ في أوروبا بسبب بيا

العالم
الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في تصميم الملصقات على مستوى دول الخليج
المجتمع

الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في...

المجتمع