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أكثر من 17 لقاء خلال 10 أشهر لبناء استراتيجية عسير.

تركي بن طلال: ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
تركي بن طلال: ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم
المواطن - فريق التحرير

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قال أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عقد أكثر من 17 لقاء خلال 10 أشهر، لبناء استراتيجية منطقة عسير.

منتدى مستقبل العقار

وأوضح الأمير تركي بن طلال، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنه عقد عددا من اللقاءات مع الوزارات حتى تم الانتهاء من استراتيجية عسير كأول استراتيجية مناطقية في السعودية.

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القمم والشيم

ولفت أمير منطقة عسير أن ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم لتميزها بالأصالة والطبيعة.

ويسعى “منتدى مستقبل العقار 2024” إلى تمكين المشاركين في أعماله من رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكار في هذا القطاع، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في مجال منظومة العقار، حيث يبلغ جلسات المنتدى في نسخته الثالثة أكثر من 50 جلسة وأكثر من 40 ورشة عمل.

 

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