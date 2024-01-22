الصندوق العقاري ينقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة ضمانات أبو الوعول.. وجهة جيولوجية سياحية جديدة في السعودية بانيغا ينضم لـ أولد بويز حتى 2025 التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس آسيا 2023 الراجحي: أعداد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري ارتفعت 200% خلال 3 سنوات تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر تركي بن طلال: ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم اجتماع مرتقب لحسم مستقبل كريم بنزيما شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة ماذا قدم بانيغا مع الشباب؟
قال أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عقد أكثر من 17 لقاء خلال 10 أشهر، لبناء استراتيجية منطقة عسير.
وأوضح الأمير تركي بن طلال، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنه عقد عددا من اللقاءات مع الوزارات حتى تم الانتهاء من استراتيجية عسير كأول استراتيجية مناطقية في السعودية.
فيديو | أمير منطقة عسير: أكثر من ١٧ لقاء مع #ولي_العهد لبناء استراتيجية عسير#منتدى_مستقبل_العقار #الإخبارية pic.twitter.com/4gKkFxFsoF
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024
ولفت أمير منطقة عسير أن ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى القمم والشيم لتميزها بالأصالة والطبيعة.
فيديو | أمير منطقة عسير: #ولي_العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى #القمم_والشيم لتميزها بالأصالة والطبيعة #منتدى_مستقبل_العقار #الإخبارية pic.twitter.com/BWOMGuFxv8
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024
ويسعى “منتدى مستقبل العقار 2024” إلى تمكين المشاركين في أعماله من رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكار في هذا القطاع، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في مجال منظومة العقار، حيث يبلغ جلسات المنتدى في نسخته الثالثة أكثر من 50 جلسة وأكثر من 40 ورشة عمل.
فيديو | أمير عسير: هيئة التطوير أنجزت 30% من تأسيس "المخطط الإقليمي" للحد من البناء العشوائي في المنطقة#منتدى_مستقبل_العقار #الإخبارية pic.twitter.com/MdMI6XXQ7j
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024