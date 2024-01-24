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المخدرات لها أمد محدد في الجسم

تزويج فتاة بشخص مدمن يعد جريمة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٦ مساءً
تزويج فتاة بشخص مدمن يعد جريمة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المستشار في إدمان المخدرات سامي الحمود، أن المخدرات لها أمد محدد في جسم الإنسان، وفحصها يتطلب تطبيقًا جيدًا لمقترح فحص المخدرات قبل الزواج.

مخدرات وتحاليل

وأضاف الحمود، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المواد الكحولية لا تتجاوز في الدم 24 ساعة لكن المواد المخدرة تبقى ما بين أسبوع إلى عشرة أيام باستثناء الحشيش حيث يستمر من شهر إلى شهرين، وهي مدد معروفة وفق الأبحاث العلمية.

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وأكمل، أن هذه التحاليل تُجرى بعد مرحلة الخطبة؛ لذلك هناك فترة مهمة لتطبيق مقترح تحليل المواد المخدرة، أن ظهور نتيجة التحليل سلبي للخاطب لذلك يجب تطبيق التحاليل بشكل مجد وتحديد سلامة تطبيقها وتكلفتها، والجهات المسؤولة وحدها التي تقرر جدوى التحاليل.

جريمة

ولفت الحمود إلى أن تزويج فتاة بشخص مدمن يعد جريمة ونحن نستوعب قلق الأسر، لكن الأمر يعتمد على دراسة الجهات المختصة للأمر بعناية ومراعاة الجوانب العملية.

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