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بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢١ مساءً
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
المواطن - فريق التحرير

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بدأت اليوم، عملية تسجيل المشاركين في مسابقة المزاين بكأس العُلا للصقور 2023؛ التي تُقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا حتى 5 يناير الجاري، وذلك في مقر إقامة مسابقات الكأس في قرية مغيراء للرياضات التراثية في محافظة العُلا.

جوائز تصل لـ 60 مليون ريال

وتستقبل المسابقة؛ التي تعد الأكبر من نوعها في العالم في مجال الصقور من حيث جوائزها التي تصل إلى 60 مليون ريال، الصقّارين الراغبين في تسجيل صقورهم للمشاركة في المسار الرابع في الكأس، والمخصص لمسابقة المزاين للمحليين، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بشكل يومي، خلال ذات اليوم الذي تُقام فيه الأشواط.

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عمليات تسجيل الصقور

وستتواصل عمليات تسجيل الصقور في أشواط مسابقة المزاين؛ التي تتضمن ستة أشواط في جميع الفئات على مدى ثلاثة أيام، والبداية اليوم الثلاثاء مع التسجيل في شوطي فئة حر من حر فرخ وقرناس، وستستمر غداً الأربعاء مع تسجيل الصقور المشاركة في شوطي جير بيور فرخ وقرناس، ليُختتم التسجيل الخميس المقبل في شوطي حر أدهم/ أسود قرناس وحر قرناس.

وتخصص كأس العُلا للصقور جوائز مالية للمسار الرابع لمسابقة المزاين تبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال، حيث ستنطلق مسابقة المزاين من 2 إلى 4 يناير الجاري بدءاً من الساعة 8:00 مساءً حتى 10:00 ليلاً.

 

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