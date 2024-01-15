Icon

بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة Icon مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة Icon نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء Icon غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء Icon تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة Icon مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة Icon الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بـ مدينة القدية Icon النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب Icon القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية Icon اليوم بداية الشبط.. أشد مواسم البرد ومدته 26 يوماً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
إصدار بـ WiFi 7

تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣١ مساءً
تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي المهتم بالتطبيقات والتحوّل الرقمي تسريبات لـ هواتف iPhone 16 المنتظرة، والتي يترقبها الكثيرون بعد رحلتهم مع iPhone 15

تسريبات حول iPhone 16

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” “سيأتي جهاز iPhone 16/16 Plus بمعالج A18 ورامات 8 جيجا بايت، و Wi-Fi 6E”.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا

سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر

الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر

وأضاف “أما هواتف iPhone 16 Pro/Pro Max فستأتي بمعالج A18 Pro، ترقية 5G، كاميرا واسعة جدا بدقة 48 ميجابكسل، وWiFi 7”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم