تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة

نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي المهتم بالتطبيقات والتحوّل الرقمي تسريبات لـ هواتف iPhone 16 المنتظرة، والتي يترقبها الكثيرون بعد رحلتهم مع iPhone 15

تسريبات حول iPhone 16

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” “سيأتي جهاز iPhone 16/16 Plus بمعالج A18 ورامات 8 جيجا بايت، و Wi-Fi 6E”.

وأضاف “أما هواتف iPhone 16 Pro/Pro Max فستأتي بمعالج A18 Pro، ترقية 5G، كاميرا واسعة جدا بدقة 48 ميجابكسل، وWiFi 7”.