تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة

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نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي المهتم بالتطبيقات والتحوّل الرقمي تسريبات لـ هواتف iPhone 16 المنتظرة، والتي يترقبها الكثيرون بعد رحلتهم مع iPhone 15
وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” “سيأتي جهاز iPhone 16/16 Plus بمعالج A18 ورامات 8 جيجا بايت، و Wi-Fi 6E”.
وأضاف “أما هواتف iPhone 16 Pro/Pro Max فستأتي بمعالج A18 Pro، ترقية 5G، كاميرا واسعة جدا بدقة 48 ميجابكسل، وWiFi 7”.
تسريبات iPhone 16 🚨
هواتف iPhone 16/16 Plus
– معالج A18
– رامات 8 جيجابايت
– Wi-Fi 6E
هواتف iPhone 16 Pro/Pro Max
– معالج A18 Pro
– ترقية 5G
– كاميرا واسعة جدا بدقة 48 ميجابكسل
– Wi-Fi 7 (ممكن) pic.twitter.com/3t7cc7Ujpu
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) January 15, 2024