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بسعر يصل لـ46.78 دولار أمريكي

تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية
المواطن - فريق التحرير

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خفضت تسلا أسعار Model Y في العديد من البلدان الأوروبية، بعد أسبوع من إعلانها تخفيضات مماثلة في أسعار Model 3 وModel Y في الصين.

أسعار سيارات تسلا

وخفضت الشركة أسعار سياراتها المباعة في ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا، وذلك وفقًا لبيانات من النسخة المحلية لمواقع الشركة الإلكترونية في كل من تلك الأسواق.

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ويباع نموذج الدفع الخلفي من Model Y في ألمانيا بسعر قدره 42.990 يورو ما يعادل 46.78 دولار أمريكي، وهو ما يعد تخفيضًا بمقدار 4.2% تقريبًا مقارنةً بالسعر السابق للنموذج.

انخفاض بمقدار 8.1%

ويبلغ سعر نموذج المدى الطويل من Model Y مقدار 49,990 يورو، مما يعد انخفاضًا بمقدار 8.1 % مقارنةً بالسعر السابق للنموذج.

وخفضت تسلا سعر Model Y في فرنسا بمقدار 6.7%، في حين خفضت السعر في هولندا بمقدار 7.7%، كما خفضت السعر في النرويج بمقدار 7.1%.

خفض أسعار تسلا

وتأتي التخفيضات بعد أن أعلنت تسلا تخفيضات في أسعار Model 3 وModel Y في الصين. وخفضت الشركة أسعار سياراتها بقوة في الصين خلال العام الماضي أو نحو ذلك، مما أدى إلى إضعاف منافستها المحلية BYD.

وخفضت تسلا أسعار Model بمقدار 6% مقارنةً بشهر بأسعار شهر ديسمبر من العام الماضي، كما خفضت أيضًا أسعار Model Y بمقدار 11%.

اضطرابات البحر الأحمر

وتأثرت عمليات تسلا الألمانية بالاضطرابات المرتبطة بالبحر الأحمر. وقالت الشركة في الأسبوع الماضي: إنها تعلق معظم إنتاج السيارات في مصنعها في برلين نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط، وأشارت إلى نقص المكونات بسبب التغيرات في طرق النقل.

واشتدت المنافسة في سوق السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، إذ واجهت الشركة الأمريكية عددًا كبيرًا من شركات صناعة السيارات الأخرى.

تقدم فولكس فاجن على تسلا

وأطاحت شركة صناعة السيارات الصينية التي يدعمها المستثمر وارن بافيت BYD بشركة تسلا بصفتها الشركة الكبرى المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم في عام 2023.

وتقدمت فولكس فاجن على تسلا فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية في ألمانيا، إذ تفوقت على شركة صناعة السيارات الأمريكية في العام الماضي بحصة سوقية قدرها 13.5 في المائة، مقارنةً بحصة تسلا البالغ قدرها 12.1 في المائة، وفقًا لأرقام هيئة السيارات الفيدرالية الألمانية KBA.

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