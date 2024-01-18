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تشابه الأيام في الظروف المناخية لا يمكن!

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٨ مساءً
تشابه الأيام في الظروف المناخية لا يمكن!
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أنه لا يمكن أن يتشابه ويتطابق يومان في العناصر المناخية.

تطابق الأيام

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس”: “لا يمكن أن يتشابه ويتطابق يومان في كل العناصر المناخية الجوية 100%.. منذ خلق الله الخليقة”.

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وأضاف أن العناصر الجوية تشتمل على الإشعاع الشمسي، درجة الحرارة، الضغط الجوي، الرطوبة، الرياح، السحب، المطر، نقطة الندى، الضباب، والصقيع.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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