تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة قرغيزستان

تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام قرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2023، وسط منافسة قوية لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي يُلاقي قرغيزستان

ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

التشكيل المتوقع للأخضر

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتحقيق الفوز؛ والتأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار “محمد الربيعي”، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.