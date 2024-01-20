رابح صقر يشعل حفل موسم الرياض في “ليلة الصقر” تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة قرغيزستان ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غداً مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية فأر مصاب بمتحور فيروس قاتل يهرب من معمل تجارب صيني القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى أحمد الكسار: فخورون بتمثيل المنتخب واستبعاد اللاعبين أمور فنية السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين
تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام قرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2023، وسط منافسة قوية لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.
ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتحقيق الفوز؛ والتأهل إلى الدور التالي مبكرًا.
ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار “محمد الربيعي”، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.