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في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة لمباراة فياريال

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٧ مساءً
تشكيل برشلونة لمباراة فياريال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق فياريال بعد قليل في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد فياريال

وجاء تشكيل البارشا مكونًا من: “إينياكي بينا، أراوخو، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، كريستنسن، روميو، دي يونج، جوندوجان، كوندي، لامين يامال، فورت”.

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تشكيل برشلونة

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد فياريال، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي  البارشا، من 7 إصابات في صفوفه قبل مباراة فياريال اليوم، حيث يغيب عنه، كل من؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، جافي، سيرجي روبيرتو، إينيجو مارتينيز، رافينيا وبالدي.

 

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