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ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٧ مساءً
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة حاسمة ضد الرأس الأخضر، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، اليوم الاثنين عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد منتخب الرأس الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى الدور التالي، فيما تحتل مصر الوصافة برصيد نقطتين، ثم غانا وموزمبيق بنقطة لكل منهما.

منتخب مصر
لاعبو المنتخب – المصدر @EFA

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

وتشهد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، غياب النجم محمد صلاح، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة غانا الماضية، كما أعلن ليفربول بالأمس عن عودته بعد لقاء اليوم، لاستكمال برنامجه العلاجي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @FabrizioRomano

ويتوقع أن يبدأ منتخب مصر بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، عمر كمال، محمد حمدي، إمام عاشور، محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد وعمر مرموش.

منتخب مصر ضد موزمبيق - مصطفى محمد

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