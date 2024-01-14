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تُقام اليوم في ملعب الأول بارك

تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٠ مساءً
تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان الإسباني تشافي هيرنانديز والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة فريقي برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم.

برشلونة وريال مدريد

وجاء تشكيل البارشا مكونًا من: “بينا في حراسة المرمى، بالدي، أراوخو، فيران توريس، بيدري، كريستنسن، ليفاندوفسكي، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، كوندي”.

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أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين، كارفخال، روديجر، ناتشو، ميندي، فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام، رودريجو، فينسيوس جونيور”.

تشكيل برشلونة

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر في الرياض، كما تُنقل عبر قنوات SSC1 HD , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA, L’EQUIPE TV , ARENA SPORT 1 HD SLV , ELEVEN SPORTS 1 HD.

وكان ريال مدريد واجه برشلونة يوم 28 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ووقتها فاز ريال مدريد على الفريق الكتالوني بنتيجة 2- 1.

وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة الدوري الإسباني حاليًّا برصيد 48 نقطة، برشلونة يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

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