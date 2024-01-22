تشكيل نهائي كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ونابولي

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كشف المدربان، سيموني إنزاجي ووالتر ماتزاري تشكيلة فريقي إنتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي.
وجاء تشكيل الإنتر مكونًا من: “سومر، بافارد، دي فريج، أتشيربي، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، تورام، لاوتارو”.
أما تشكيل نابولي فجاء مكونًا من: “جوليني، دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماتوزوكي، كاجوست، لوبوتكا، زربين، بوليتانو، كفاراتسيخيليا، سيميوني”.