تشكيل نهائي كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ونابولي

كشف المدربان، سيموني إنزاجي ووالتر ماتزاري تشكيلة فريقي إنتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وجاء تشكيل الإنتر مكونًا من: “سومر، بافارد، دي فريج، أتشيربي، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، تورام، لاوتارو”.

أما تشكيل نابولي فجاء مكونًا من: “جوليني، دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماتوزوكي، كاجوست، لوبوتكا، زربين، بوليتانو، كفاراتسيخيليا، سيميوني”.