تشيلسي يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم فولهام بهدف نظيف

واصل الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي وذلك بالفوز على فريق فولهام بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

تشيلسي ضد فولهام

وسجل اللاعب الإنجليزي كول بالمر الهدف الوحيد للبلوز في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق البلوز على تقدمه ليحقق النقاط الـ3 ويُصبح رصيده 31 نقطة في المركز الثامن، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز الـ13 متجمدًا رصيده عند 24 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس بتعادل بيرنلي ولوتون تاون بهدف لكل فريق.

واليوم، فاز البلوز على فولهام بهدف، وفي الثامنة والنصف مساءً، سيلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ21 غدًا بإقامة مباراتي ” إيفرتون ضد أستون فيلا” و ” مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير”.

بينما في يوم 20 يناير، تُقام مباراتا ” آرسنال ضد كريستال بالاس” و ” برينتفورد ضد نوتنغهام فورست”.

وفي يوم 21 يناير سيلعب شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، وبورنموث ضد ليفربول.

وتُختتم مواجهات الجولة الـ21 بلقاء بين برايتون وولفرهامبتون يوم 22 يناير الجاري.