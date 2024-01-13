تصرف شهم من مواطن عثر على رحالة فرنسية نائمة في البر

في تصرّف يعكس شهامة السعوديين، تداول عدد من مستخدمي منصة إكس مقطع فيديو يظهر ردة فعل مواطن تفاجأ برحالة فرنسية نائمة داخل مركبتها في البر.

وقال المواطن في مقطع الفيديو: “وجدت امرأة فرنسية نائمة في البر، ما تعرف عربي بالمرة”، ثم سألها “فرنسا؟، فردت “نعم فرنسا، فقال لها “GOOD”.

واصطحب المواطن السائحة إلى مجلس خاص به لتدخله وتنام فيه بدلا من نومها داخل مركبتها، وأكد لها أن المجلس به جميع الأغراض التي تحتاج إليها.

وسأل المواطن السائحة الفرنسية، “هل تُوافقين بالجلوس هنا؟، فأومأت بالموافقة وقالت “good”، ونقلت أغراضها من المركبة، ثم دخلت إلى المجلس، بينما أحضر لها المواطن الأطعمة والمشروبات، ووسائل التدفئة، لتشكره السيدة بحرارة.