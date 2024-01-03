تصرف من ريال مدريد يُمهد انتقال مودريتش لـ دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، قد يرحب بالانضمام لـ دوري روشن بالفترة المقبلة، بعدما وجد الريال بديله.

وذكرت صحيفة Nacional الإسبانية أن الريال يفكر في ضم البرازيلي برونو جيماريش لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بديلًا للنجم الكرواتي الذي بات قريبًا من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين.

ويرغب الريال في بيع لاعبه الإسباني إبراهيم دياز لنادي نيوكاسل يونايتد مع دفع 20 مليون يورو لانتقال برونو جيماريش للريال.

يذكر أن أندية الأهلي والاتحاد والنصر في الدوري السعودي سبق أن أبدت اهتمامها بضم النجم الكرواتي الذي ينتهي عقده مع الريال صيف عام 2024.