تصريحات مانشيني أغضبته .. سلمان الفرج: أطالب اتحاد القدم بالتحقيق ولا أقبل أن تُمس وطنيتي

طالب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال والمنتخب السعودي، اتحاد القدم السعودي بفتح تحقيق وذلك بعد تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني ضده اليوم في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان في بطولة كأس أمم آسيا.

تعليق سلمان الفرج

وقال الفرج اليوم عبر حسابه في منصة “إكس”: “إشارة إلى حديث المدرب مانشيني، الذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إن الوقت ليس مناسبًا للرد، ولكن نظرًا لرد الفعل التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي، فأنا مضطر للرد وتوضيح ما حدث للرأي العام”.

وأضاف سلمان الفرج: “بداية منذ حضور مانشيني، تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية، دار حديث جانبي بيني وبين المدرب الإيطالي كقائد للمنتخب وقام بتوجيه سؤالين، الأول كان إذا كنت أملك الرغبة والشغف في المشاركات القادمة فأجبته بأنني أملك الشغف والرغبة”.

وواصل قائد الهلال: “سؤاله الثاني كان إذا كان الأخضر يملك القدرة على تحقيق لقب كاس آسيا فأخبرته بأن المؤشرات إيجابية كون المنتخب يملك نجومًا لديهم عناصر الخبرة بجانب وجود الشباب وبتكاتف الجميع سنكون قادرين على تحقيق البطولة”.

وأضاف: “أقيمت مباراتين وديتين، كانت الأولى ضد نيجيريا وشاركت فيها وساهمت فيها بهدف وشاركت في اللقاء الثاني ضد مالي وخرجت مصابًا منه”.

التحقيق يكشف التفاصيل

وتابع: “وبعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير واحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي التحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل ان تمس وطنيتي وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات بدون فضل أو منة ووالدتي في العناية المركزة لأن هذا واجب وطني” .

واختتم الفرج بيانه قائلًا: “وفي النهاية أتمنى من الجميع الوقوف ودعم المنتخب في هذه المشاركة الهامة الذي يحظى وبفضل من الله ثم بدعم تاريخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسمو عراب الرؤية المُلهم سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه سائلًا الله أن تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي”.

وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة عُمان: “سلطان الغنام وسلمان الفرج ونواف العقيدي هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته، قائلًا: “سلمان الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيد باللعب للمنتخب”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “ونواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.