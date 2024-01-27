تصريح مثير من مدرب كوريا الجنوبية قبل مواجهة السعودية

أطلق المدرب الألماني يورجن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية تصريحًا مثيرًا، وذلك قبل مواجهة منتخب السعودية الثلاثاء المقبل في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

السعودية ضد كوريا الجنوبية

وقال كلينسمان عقب تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى ثمن نهائي أمم آسيا إنه لن يتنازل عن الفوز بلقب كأس أمم آسيا، مضيفًا أن القوة الحقيقية للمنتخب الكوري ستظهر بداية من مباراة المنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن مباراة الأخضر ضد المنتخب الكوري سوف تنطلق بداية من يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى ثمن نهائي بطولة أمم آسيا متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.