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بعد تعرضه لإصابة

تضاؤل فرص أيمن يحيى في المشاركة بكأس آسيا 2023

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
تضاؤل فرص أيمن يحيى في المشاركة بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن فرص لحاق النجم أيمن يحيى، بالمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، باتت صعبة للغاية.

صعوبة لحاق أيمن يحيى بالبطولة

وكان المنتخب السعودي، قد أعلن عن تعرض أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة لبنان الودية، ويخضع لبرنامج علاجي طوال الفترة الماضية، إلا أنه لم يُشارك في التدريبات.

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وأكدت تقارير أن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، بذل جهودًا كبيرة، أملًا في تسريع علاج أيمن يحيى واللحاق بكأس آسيا، ولكن يبدو أن حالته تحتاج إلى فترة زمنية أطول للعلاج، لتتضاءل فرص تواجده مع الأخضر.

أيمن يحيى
أيمن

الأخضر في كأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا 2023، بمواجهة عمان، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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