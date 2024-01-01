تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية درجة الحرارة في طريف 4 مئوية السديس: سلمان بن سلطان خير خلف لخير سلف وحريصون على التناغم لإثراء تجربة الزائرين إحباط تهريب 43 كجم من الشبو في منفذ الربع الخالي الإعلان عن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي لـ آسيا 2023 غدًا سماحة المفتي يؤكد أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من الفُرقة والأهواء قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي “كاد كونكت” مؤتمر التعدين ينطلق 9 يناير بالرياض: يعزز قيادة المملكة في صناعة معادن المستقبل
أعلن الدفاع المدني عن حدوث أضرار في عمارة وعدد من المركبات بحي الملك فيصل نتيجة حادث وميض لحظي دون وقوع إصابات بشرية.
وقالت المديرية العامة: مدني الرياض يباشر حادث وميض لحظي في عمارة بحي الملك فيصل، نتج عنه تضرر الموقع وعدد من المركبات، ولا إصابات.
يذكر أن الوميض اللحظي عبارة عن ضوء يصدر إشعاع بسرعة كلمحة البصر، وهو مجموعة من الإشعاعات الضوئية التي تظهر في المواد الشفافة مع حدوث التأين، والذي يتكون نتيجة اصطدام إلكترون حر مع أغلفة إلكترونية شحناتها الكهربائية تتشابه مع بعضها البعض.