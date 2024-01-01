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تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٦ مساءً
تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الدفاع المدني عن حدوث أضرار في عمارة وعدد من المركبات بحي الملك فيصل نتيجة حادث وميض لحظي دون وقوع إصابات بشرية.

مدني الرياض

وقالت المديرية العامة: مدني الرياض يباشر حادث وميض لحظي في عمارة بحي الملك فيصل، نتج عنه تضرر الموقع وعدد من المركبات، ولا إصابات.

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معنى الوميض اللحظي

يذكر أن الوميض اللحظي عبارة عن ضوء يصدر إشعاع بسرعة كلمحة البصر، وهو مجموعة من الإشعاعات الضوئية التي تظهر في المواد الشفافة مع حدوث التأين، والذي يتكون نتيجة اصطدام إلكترون حر مع أغلفة إلكترونية شحناتها الكهربائية تتشابه مع بعضها البعض.

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