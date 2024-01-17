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برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح

تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مرسوماً بتشكيل الوزارة الجديدة والتي تضم 13 وزيراً، برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم، إنه “صدر صباح اليوم الأربعاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيراً”​​​.

تشكيل حكومة الكويت

وبحسب المرسوم الأميري فقد ضمت الحكومة الجديدة الأسماء التالية :

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1 – فهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.

2 – د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

3 – عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة.

4 – د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.

5 – فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

6 – د. أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 – د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

8 – داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

9 – د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيراً للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

10 – عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة.

11 – عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيراً للخارجية.

12 – فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

13 – د .نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

ونص المرسوم الأميري في مادته الثانية على تكليف رئيس الوزراء بإبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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