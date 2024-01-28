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تطبيق مايكروسوفت تيمز يعود للعمل بعد تعطل خدماته

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
تطبيق مايكروسوفت تيمز يعود للعمل بعد تعطل خدماته
المواطن - فريق التحرير

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عاد تطبيق مايكروسوفت تيمز لتقديم خدماته بصورة طبيعية يوم السبت بعد تعطله لدى الآلاف من المستخدمين.

وقالت مايكروسوفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس “بعد تواصل جهود الرصد وتخفيف (المشكلة)، تأكدنا من عودة خدمات مايكروسوفت تيمز إلى العمل بصورة مثالية”.

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مايكروسوفت تيمز يعود للعمل

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تعطل خدمات تطبيق التراسل يوم الجمعة وبلغت الشكاوى ذروتها عند أكثر من 14 ألف بلاغ، وفق موقع داون ديتيكتور. ويبدو أن جميع الأعطال قد عولجت يوم السبت.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها رصدت مشكلة في الشبكة تؤثر على بعض خدمات تيمز وتحاول حلها.

يكثر استخدام تيمز في مهام العمل مثل جدولة اجتماعات عبر الإنترنت والدردشة ومشاركة الملفات، وهو جزء من مجموعة تطبيقات مايكروسوفت 365 الشهيرة.

 

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