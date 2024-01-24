تطورات الحالة الصحية لـ صالح النعيمة

شهدت الساعات الماضية، تعرض قائد المنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة لوعكة صحية خلال تواجده في قطر؛ لمساندة الأخضر في كأس آسيا 2023.

تحسن حالة صالح النعيمة

وكان صالح النعيمة قد تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في مقر الفندق الذي يُقيم في بالدوحة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بواسطة سيارة الإسعاف؛ للاطمئنان على حالته، ما أثار قلق الجماهير.

وكشف الصحافي أسامة النعيمة، آخر تطورات الحالة الصحية لعمه، وقال: “الحمد لله خرجت كل التحاليل والأشعة، اليوم الأربعاء، للعم والكابتن صالح النعيمة سليمة”.

وتابع أسامة النعيمة عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “كل ما تعرض له هو إرهاق شديد، ويستعد بإذن الله للعودة إلى الرياض”.

وأضاف: “كل الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم من رئيس وأمانة عامة وكل موظفي الاتحاد على الوقفة الرائعة منذ تعرض الكابتن صالح النعيمة للوعكة الصحية حتى سلامته”.

واختتم أسامة النعيمة تغريدته، قائلًا: “كما الشكر لزملائه اللاعبين السابقين على متابعتهم له منذ تعرضه للوعكة الصحية”.

الأخضر يواجه تايلاند

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة تايلاند، يوم غد الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، علمًا بأن الأخضر ضمن التأهل رسميًا.