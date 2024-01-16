Icon

قانوني: لجنة الاحتراف ليست مختصة بتقرير مصير اللاعبين المستبعدين Icon تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته Icon إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما Icon طريف تسجل أدنى درجات الحرارة فجر اليوم Icon ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار Icon ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص Icon الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة Icon الجوازات تصدر 18762 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين Icon موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي Icon ماسك يرفض تطوير الذكاء الاصطناعي قبل حصوله على 25% من تسلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٦ مساءً
تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بكى الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد، خلال حديثه عن زوجته المريضة “أم عبد الله”.

وقال آل الشيخ، خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” بينما يغالب دموعه: “كانت حريصة جدًا على زوجها وبيتها”.

قد يهمّك أيضاً
قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع

قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

موجة من التعاطف

وتسبب بكاء وزير الشؤون الإسلامية، في موجة من التعاطف على منصة تيك توك.

ودعا كثير من المعلقين بالشفاء لزوجة الدكتور عبداللطيف، فقالت “نسيم الورد”: “الله يشفيها ويعافيها ويحفظها لهم يا رب، هذا دليل على وفاء الزوج لزوجته ومن حبه لشريكة عمره، الله يحفظهم يا رب”.

وأضاف فهد الحميداني في تعليق على فيديو “أخباركم”: “قلبه عامر بالإيمان”، قبل أن تضيف “ميموش”: “بقلبي والله شهقته”.

وأضافت فاطمة: “الله يشفيها.. هذا هو الوفاء”، أما عبدالرحمن، فأشار: “سريعة عبرته”.

وأردفت “جارة القمرة”: “ما شاء الله عليه، لو غيره لتزوج، وقال زوجتي مريضة”. وختمت أخرى: “يبكي عليها وهي مريضة، كيف لو ماتت!”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد
السعودية اليوم

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء

وظائف
مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار
العالم

مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170...

العالم
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه
الرياضة

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

الرياضة
أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال
الرياضة

أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال

الرياضة
الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019
الرياضة

الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

الرياضة
التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
آخر الاخبار

التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء...

آخر الاخبار
سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
الرياضة

سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط...

الرياضة