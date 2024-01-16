تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته

بكى الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد، خلال حديثه عن زوجته المريضة “أم عبد الله”.

وقال آل الشيخ، خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” بينما يغالب دموعه: “كانت حريصة جدًا على زوجها وبيتها”.

موجة من التعاطف

وتسبب بكاء وزير الشؤون الإسلامية، في موجة من التعاطف على منصة تيك توك.

ودعا كثير من المعلقين بالشفاء لزوجة الدكتور عبداللطيف، فقالت “نسيم الورد”: “الله يشفيها ويعافيها ويحفظها لهم يا رب، هذا دليل على وفاء الزوج لزوجته ومن حبه لشريكة عمره، الله يحفظهم يا رب”.

معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يبكي أثناء الحديث عن زوجته المريضة#وزير_الشؤون_الإسلامية_في_الصورة pic.twitter.com/VCt7P8J1Ma — في الصورة (@almodifershow) January 15, 2024

وأضاف فهد الحميداني في تعليق على فيديو “أخباركم”: “قلبه عامر بالإيمان”، قبل أن تضيف “ميموش”: “بقلبي والله شهقته”.

وأضافت فاطمة: “الله يشفيها.. هذا هو الوفاء”، أما عبدالرحمن، فأشار: “سريعة عبرته”.

وأردفت “جارة القمرة”: “ما شاء الله عليه، لو غيره لتزوج، وقال زوجتي مريضة”. وختمت أخرى: “يبكي عليها وهي مريضة، كيف لو ماتت!”.