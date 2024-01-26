تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم

ذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز تعطلت لدى الآلاف من المستخدمين حول العالم، اليوم الجمعة.

وأكد الموقع تسجيل أكثر من عشرة آلاف إبلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل.

عطل مايكروسوفت تيمز

ويبلغ داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

وبينت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “رصدنا مشكلة في الشبكات تؤثر في قطاع من خدمات تيمز ونجري الآن الانتقال إلى النظام الاحتياطي”.