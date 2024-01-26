تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كلوب مدرب في دوري روشن مرشح لخلافة كلوب في ليفربول
ذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز تعطلت لدى الآلاف من المستخدمين حول العالم، اليوم الجمعة.
وأكد الموقع تسجيل أكثر من عشرة آلاف إبلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل.
ويبلغ داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.
وبينت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “رصدنا مشكلة في الشبكات تؤثر في قطاع من خدمات تيمز ونجري الآن الانتقال إلى النظام الاحتياطي”.