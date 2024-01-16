تعليق تداول سهم اللجين جلسة واحدة

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أعلنت تداول السعودية عن تعليق تداول سهم اللجين في السوق ابتداءً من اليوم الثلاثاء 04/07/1445هـ الموافق 16/01/2024م وذلك لجلسة تداول واحدة.
وقالت تداول السعودية عبر موقعها إن ذلك تم بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأربعاء 05/07/1445هـ الموافق 17/01/2024م.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي أعلنت شركة اللجين ارتفاع حصتها في شركتها التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” من 88.59% إلى 97.55% بعد اكتمال شرائها لحصص مجموعة من مساهمي “ناتبت”.
وذكرت أن صفقات الاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” تم هيكلتها وتنفيذها من قبل المستشار المالي شركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال”.