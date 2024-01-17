سجن وزير المالية القطري السابق 20 عامًا وغرامة 16.7 مليار دولار تعليق طريف من علي البليهي بعد أزمة مترجم مانشيني صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر ثلاثية لـ منتخب المغرب ضد تنزانيا توضيح من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي القبض على مقيمة تروج الحشيش في الرياض الجماهير المصرية تهاجم محمد صلاح قبل مباراة غانا تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit فوائد ماء الشعير وطريقة تحضيره
علق اللاعب علي البليهي نجم دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أزمة عدم وجود مترجم للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني وذلك بعد تصريحاته النارية التي قالها عن استبعاد 6 من لاعبي الأخضر من كأس أمم آسيا قبل مواجهة منتخب سلطنة عُمان.
ونشر البليهي صورة من محادثة مع أحد جماهير المنتخب السعودي عبر Snap Chat حيث قيل له: “شكلك أنت المترجم اللي ورطتنا”.
ليرد لاعب الأخضر قائلًا: “تخيلوا إنه أنا اللي مورطكم”.
وكانت البعض من جماهير الكرة السعودية أبدت تخوفها من عدم وجود مترجم خاص لمانشيني مع لاعبي الأخضر مما قد يتسبب في سوء فهم أو زيادة الفجوة بين المدرب الإيطالي ولاعبي المنتخب السعودي.