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عقب مؤتمره الصحفي الذي أثار الجدل قبل مواجهة عُمان

تعليق طريف من علي البليهي بعد أزمة مترجم مانشيني

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٢ مساءً
تعليق طريف من علي البليهي بعد أزمة مترجم مانشيني
المواطن - محمد سمعه

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علق اللاعب علي البليهي نجم دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أزمة عدم وجود مترجم للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني وذلك بعد تصريحاته النارية التي قالها عن استبعاد 6 من لاعبي الأخضر من كأس أمم آسيا قبل مواجهة منتخب سلطنة عُمان.

تعليق علي البليهي

ونشر البليهي صورة من محادثة مع أحد جماهير المنتخب السعودي عبر Snap Chat حيث قيل له: “شكلك أنت المترجم اللي ورطتنا”.

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ليرد لاعب الأخضر قائلًا: “تخيلوا إنه أنا اللي مورطكم”.

تعليق علي البليهي

وكانت البعض من جماهير الكرة السعودية أبدت تخوفها من عدم وجود مترجم خاص لمانشيني مع لاعبي الأخضر مما قد يتسبب في سوء فهم أو زيادة الفجوة بين المدرب الإيطالي ولاعبي المنتخب السعودي.

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