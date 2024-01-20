تعليم الغايل : تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري غدًا

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أعلنت إدارة التعليم في محافظة الغايل عن تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري يوم غد الأحد بناء على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الإدارة : بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الثانية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الأحد الموافق 9-7-1445هـ في جميع مدارس تعليم الغايل.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.