Icon

شركة نستله تعلن عن 15 وظيفة شاغرة في 5 مدن Icon أمانة القصيم تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في بريدة Icon حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 75 Icon تعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي Icon المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة إلى 100 ألف مستفيد بالظهران Icon مشاهد مذهلة لجمال تضاريس جبة في حائل Icon حساب المواطن يوضح أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين Icon جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة Icon شروره الأعلى حرارة بـ 32 درجة وطريف الأدنى بـ 2 مئوية Icon مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية يختتم فعاليات النسخة الثالثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١١ مساءً
تعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أعلنت دولة الكويت صدور أمر أميري بتعيين بتعيين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفقا لوكالة “كونا”.

قد يهمّك أيضاً
خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية

خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية

المنافس المحتمل لـ المنتخب السعودي في دور الـ16

المنافس المحتمل لـ المنتخب السعودي في دور الـ16

وكان شريدة عبدالله سعد المعوشرجي أمينا عاما لمجلس الأمة الكويتي سابقا ، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي يعقد غدا الاثنين جلسة خاصة لأداء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد صباح السالم الصباح اليمين الدستوري كنائب للأمير كما تؤدي الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام المجلس وذلك بعد المرسوم الأميري الصادر في 17 يناير الحالي بتشكيل مجلس الوزراء الكويتي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
آخر الاخبار

نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال...

آخر الاخبار
فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد ألميريا
الرياضة العالمية

فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد ألميريا

الرياضة العالمية
أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز
الرياضة العالمية

أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز

الرياضة العالمية
مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة!
مشاهير

مؤثرة إيطالية شهيرة في قلب فضيحة!

مشاهير
بيتروس: أنا نصراوي للأبد
الرياضة

بيتروس: أنا نصراوي للأبد

الرياضة
لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن”

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9...

أخبار رئيسية
أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم...

الرياضة