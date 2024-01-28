تعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

أعلنت دولة الكويت صدور أمر أميري بتعيين بتعيين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفقا لوكالة “كونا”.

وكان شريدة عبدالله سعد المعوشرجي أمينا عاما لمجلس الأمة الكويتي سابقا ، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي يعقد غدا الاثنين جلسة خاصة لأداء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد صباح السالم الصباح اليمين الدستوري كنائب للأمير كما تؤدي الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام المجلس وذلك بعد المرسوم الأميري الصادر في 17 يناير الحالي بتشكيل مجلس الوزراء الكويتي.