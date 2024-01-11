ضبط 1977 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة موقعين لتصنيع منتجات التبغ بنشارة الخشب في جدة الجبير يستقبل سفير النمسا الجديد لامبورغيني تقيس معدل ضربات قلبك أثناء قيادة السيارة غيسلان كونان يتصدر قائمة مميزة زلزال يضرب منطقة قرب موقع نووي تابع لكوريا الشمالية أسطورة ليفربول: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح زفاف أسطوري لأمير بروناي أشهر عازب في آسيا نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن تغييرات إجبارية في التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد أوساسونا
أربكت الإصابات حساب المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مباراة فريقه برشلونة ضد أوساسونا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.
ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني على ملعب “الأول بارك” في الرياض.
ولا يملك تشافي، خيارات عديدة في خط الدفاع، بسبب الإصابات التي لحقت بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إينيغو مارتينيز وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو، ويتوقع أن يدفع بكل من رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في قلب الدفاع.
ويتوقع أن يدفع تشافي في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بالتشكيل التالي؛ بينيا، كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي، سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.
وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.