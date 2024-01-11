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ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني

تغييرات إجبارية في التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد أوساسونا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٠ مساءً
تغييرات إجبارية في التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد أوساسونا
المواطن - فريق التحرير

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أربكت الإصابات حساب المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مباراة فريقه برشلونة ضد أوساسونا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

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مباراة برشلونة ضد أوساسونا
موعد المباراة – المصدر @FCBarcelona

تشافي حائر

ولا يملك تشافي، خيارات عديدة في خط الدفاع، بسبب الإصابات التي لحقت بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إينيغو مارتينيز وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو، ويتوقع أن يدفع بكل من رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في قلب الدفاع.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

ويتوقع أن يدفع تشافي في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بالتشكيل التالي؛ بينيا، كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي، سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

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