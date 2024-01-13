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صديق للبيئة ويختصر زمن الرحلات

تفاصيل استعداد التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٧ مساءً
تفاصيل استعداد التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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تستعد الخطوط السعودية، لاستخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة في مواسم الحج، حيث سيقوم التاكسي الطائر بنقل الركاب بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.

تحليق بضيوف الرحمن

وقال مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية والمتحدث الرسمي لها المهندس عبدالله الشهراني لـ”العربية” إن “الطائرة الكهربائية ليليوم هي من أوائل المركبات الجوية عمودية الإقلاع والهبوط eVTOL وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل”.

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وأضاف “وبعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة ستحلق هذه الطائرات بضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة، وستقوم بنقل عدد أربعة إلى ستة ركاب”.

وأشار إلى أن طائرة ليليوم تتميز بمعدل انبعاثات كربونية منخفض وهي طائرة صديقة للبيئة، ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً، واختصار زمن الرحلات الجوية حيث تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كلم.

مسارات جوية

وأضاف: “خلال شراء قرابة المائة طائرة، تعتزم “السعودية” إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عددٍ من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها وكخدمة خاصة لضيوفها”.

وكشف أن هذه الطائرة تتميز بمقصورة فريدة تتيح عدة خيارات لترتيب المقاعد، وتتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر”، موضحًا أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات “عمودية الإقلاع والهبوط eVTOL”، الأمر الذي يضمن الوصول لمستويات الاستدامة التي يتطلع إليها كلا الطرفين”.

وأوضح الشهراني أن الخطوط السعودية ستعمل على “دعم ليليوم من خلال توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي.

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