تفاصيل الاتفاق بين كيليان مبابي والخليفي

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

اتفاق الخليفي مع كيليان مبابي

وكشفت شبكة “مونت كارلو”، بعض ملامح الاتفاق المالي بين كيليان مبابي، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حيث سيحصل على 80 مليون يورو، في حالة تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي.

وأضافت الشبكة الفرنسية: “أما إذا قرر مبابي عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ، أما حديثه بعد التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي كان محاولة لاسترضاء الخليفي”.

وأشارت “مونت كارلو”، إلى أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم أو الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وكان مبابي صاحب الـ25 عامًا، قد صرح مؤخرًا بوجود اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته؛ أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، وذلك رغم ارتباط اسمه بالانتقال لريال مدريد.

مبابي مع باريس

ويلعب كيليان مبابي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو، كما أنه الهداف التاريخي على ملعبه “حديقة الأمراء” بـ111 هدفًا.