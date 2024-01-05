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في حالة استمراره مع باريس

تفاصيل الاتفاق بين كيليان مبابي والخليفي

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٩ مساءً
تفاصيل الاتفاق بين كيليان مبابي والخليفي
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

اتفاق الخليفي مع كيليان مبابي

وكشفت شبكة “مونت كارلو”، بعض ملامح الاتفاق المالي بين كيليان مبابي، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حيث سيحصل على 80 مليون يورو، في حالة تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي.

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الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي

الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي

وأضافت الشبكة الفرنسية: “أما إذا قرر مبابي عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ، أما حديثه بعد التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي كان محاولة لاسترضاء الخليفي”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر psg

وأشارت “مونت كارلو”، إلى أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم أو الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وكان مبابي صاحب الـ25 عامًا، قد صرح مؤخرًا بوجود اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته؛ أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، وذلك رغم ارتباط اسمه بالانتقال لريال مدريد.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر psg

مبابي مع باريس

ويلعب كيليان مبابي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو، كما أنه الهداف التاريخي على ملعبه “حديقة الأمراء” بـ111 هدفًا.

مبابي
مبابي – المصدر psg

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