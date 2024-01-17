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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

تفاصيل تعاقد الهلال مع رينان لودي بدعم الوليد بن طلال

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٦ مساءً
تفاصيل تعاقد الهلال مع رينان لودي بدعم الوليد بن طلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال، تفاصيل تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا، البرازيلي رينان لودي، لتدعيم صفوفه في يناير الحالي.

تفاصيل التعاقد مع رينان لودي

وأوضح الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مجلس إدارة شركة النادي، أنهى إجراءات التوقيع مع البرازيلي رينان لودي، حيث سيُمثل الأزرق لمدة 3 مواسم ونصف، حتى عام 2027.

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رينان لودي
لودي بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

وأشار إلى أنه جرت مراسم توقيع العقد مع لودي صاحب الـ25 عامًا، في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، فهد بن نافل.

رينان لودي
لودي – المصدر @Alhilal_FC

كما قدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال، نظير دعمه لصفقة انتقال رينان لودي إلى صفوف الأزرق في الميركاتو الشتوي.

وكان الزعيم قد أعلن اليوم عن التعاقد مع رينان لودي، ونشر عبر حسابه على “إكس”، مقطع فيديو للترحيب بالنجم البرازيلي، وظهر خلاله لودي مرتديًا قميص رقم 6، وقال: “متحمس ومتلهف.. الوجهة إلى السعودية نحو الهلال”.

رينان لودي
لودي بعد توقيع العقود – المصدر @Alhilal_FC

لودي بدلًا من نيمار

ومن المتوقع أن يتم تسجيل لودي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدلًا من النجم البرازيلي نيمار، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية، ويغيب عن المشاركة.

 

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