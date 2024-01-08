تفاصيل خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر أبشر

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أوضحت منصة أبشر، أن خدمة التبليغ عن العمالة، تمكّن المواطنين من التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في المنصة.
• الدخول إلى موقع منصة أبشر.
• اختيار خدمات من تبويب العمالة.
• اختيار خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.
أيضا أوضحت منصة أبشر أنها تمكن أصحاب المنشآت من تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا، بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت، منصة أبشر، عبر حسابها على منصة إكس أن تغيير مهنة العامل تتم عبر الخطوات التالية:
– الدخول إلى موقع منصة أبشر أعمال.
– اختر “خدمات أعمالي”.
– اختيار “تعديل المهنة”.
1- يجب على العميل زيارة مكاتب الجوازات مصطحبًا الوثيقة القديمة لتسليمها واستلام الوثيقة المجددة.
2- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة مسجلة على العامل، وصاحب المنشأة.
3- سريان هوية إقامة العامل.
4- موافقة وزارة العمل على طلب تغيير المهنة.
5- ألا يكون العامل مسجلًا بالنظام “متغيب عن العمل”.تسديد رسوم الخدمة.
6- وجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تنفيذ الخدمة.