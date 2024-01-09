تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي

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نجح النادي الأهلي المصري في التعاقد مع المهاجم الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية، وسام أبو علي كأول صفقة للمارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكشف موقع Fotbollldirekt السويدي تفاصيل صفقة الأهلي مع لاعب فريق سيريس السويدي، حيث تعاقد الأهلي مع اللاعب مقابل 23 مليون كورونة سويدي أي ما يُقارب 2 مليون يورو.
وتُعد صفقة انتقال أبو علي صاحب الـ25 عامًا للأهلي المصري، هي أكبر صفقة يُبرمها النادي السويدي في تاريخه.
وانضم اللاعب الدنماركي للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم حتى شتاء عام 2028، كما سيتم قيده في سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم كلاعب فلسطيني بعد استخراج جواز سفر فلسطيني له وهي ميزة للنادي الأهلي، حيث أن اللاعبين الفلسطينيين يُعاملون معاملة اللاعب المصري، مما يعني أنه لن يُعد لاعبًا أجنبيًا في الفريق، ويمنح الفرصة للأهلي لضم لاعب أجنبي آخر في سوق الانتقالات الشتوية.
وكان وسام أبو علي شارك مع ناديه سيريس السويدي في الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفًا وصنع هدفين في 50 مباراة.
وجاء تعاقد الأهلي مع أبو علي وذلك بسبب عدم قدرة الفرنسي أنتوني موديست على إثبات ذاته كمهاجم مفيد للمارد الأحمر، مما دفع إدارة محمود الخطيب لضم مهاجم آخر قادر على تحقيق تطلعات جماهير الأهلي.