جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة اختبار القدرات العامة 5 فرص تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ “المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل “المواطن” في مهرجان الكُتّاب والقرّاء.. احتفاء بالثقافة وحضور كبير
كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الهلال لضم اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.
ويُعاني راشفورد صاحب الـ 27 عامًا من تراجع في مستواه الفني، مما جعل الكثير من جماهير مان يونايتد تطالب برحيله.
وكشف موقع Manchester United FC News أن نادي الهلال مهتم بضم راشفورد مقابل 180 مليون يورو وذلك في صيف 2024.
ويرغب الهلال في ضم بديل للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب منذ أكتوبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.