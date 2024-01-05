تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الهلال لضم اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.

ويُعاني راشفورد صاحب الـ 27 عامًا من تراجع في مستواه الفني، مما جعل الكثير من جماهير مان يونايتد تطالب برحيله.

العرض المقدم لضم راشفورد

وكشف موقع Manchester United FC News أن نادي الهلال مهتم بضم راشفورد مقابل 180 مليون يورو وذلك في صيف 2024.

ويرغب الهلال في ضم بديل للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب منذ أكتوبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.