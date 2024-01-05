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اللاعب الإنجليزي يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد

تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٧ مساءً
تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الهلال لضم اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي.

ويُعاني راشفورد صاحب الـ 27 عامًا من تراجع في مستواه الفني، مما جعل الكثير من جماهير مان يونايتد تطالب برحيله.

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العرض المقدم لضم راشفورد

وكشف موقع Manchester United FC News أن نادي الهلال مهتم بضم راشفورد مقابل 180 مليون يورو وذلك في صيف 2024.

ماركوس راشفورد - 1

ويرغب الهلال في ضم بديل للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب منذ أكتوبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.

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