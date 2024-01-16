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يوم الجمعة 8 مارس في Kingdom Arena

تفاصيل نزال الملاكمة العالمي Knockout Chaos أهم أحداث موسم الرياض

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٦ صباحاً
تفاصيل نزال الملاكمة العالمي Knockout Chaos أهم أحداث موسم الرياض
المواطن - واس

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أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة نزال Knockout Chaos الذي يجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد أنتوني جوشوا، وبطل الفنون القتالية المختلطة ومنافس الوزن الثقيل الحالي فرانسيس أنجانو، وذلك يوم الجمعة 8 مارس في Kingdom Arena بالعاصمة الرياض.

Knockout Chaos

وقال معالي المستشار استباقاً للنزال المرتقب: إن نزال Knockout Chaos يعد أحد أهم الأحداث التي ستقام في موسم الرياض، وهي ليلة ستجمع المزيد من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم”.
ويُقدم هذا العرض لجميع الجماهير من حول العالم من قبل الهيئة العامة للترفيه (GeA)، Warren’s Queensberry، Eddie Hearn’s Matchroom Boxing، وعروض Goldstar، وعروض GIMIK Fight.
يذكر أن جوشوا البطل السابق للعالم في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة قد أكمل عامًا حافلًا بالنجاحات، حيث هزم في 23 ديسمبر 2023 أوتو والين في خمس جولات ضمن نزال “اليوم الحاسم” بفعاليات موسم الرياض، وهو عرض الملاكمة الذي أعاده إلى صف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل في الرياض.
فيما يدخل بطل UFC السابق للوزن الثقيل أنجانو عالم الملاكمة بعد مواجهته في “أشرس رجل في العالم” لبطل العالم في WBC تايسون فيوري، والتي افتتح بها موسم الرياض في 28 أكتوبر 2023، وتزايدت حدة النزال في نهاية الجولة الثالثة عندما سدد أنجانو لكمة قوية لفيوري تسببت في طرحه على أرضية الحلبة.

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دعم النزال

ولدعم النزال الذي يعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الرياضات القتالية، سيتضمن الحدث أيضًا واحدة من أكثر قوائم النزالات الثانوية إثارة للإعجاب في تاريخ الملاكمة، حيث تقدم فئة الوزن الثقيل العملاق الصيني تشانغ زيلي (26-1-1, 21 Kos) والذي سيدافع عن لقبه ببطولة العالم المؤقتة WBO ضد بطل العالم السابق النيوزيلندي جوزيف باركر (34-3، 23 KOs)، كما يتقدم المكسيكي ري فارغاس (36-1, 22 Kos)، بطل العالم WBC للدفاع لأول مرة عن حزامه ضد لاعب ليفربول في وزن الريشة نِك بيل (19-0, 11 Kos).
وضمن نزالات الوزن الخفيف يتنافس أفضل منافس يافع، حامل لقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الأوروبي مارك تشامبرلين (14-0, 10 Kos) من إنجلترا على البطل الويلزي جافين جوين (17-2-1, 5 Kos).
وسيلتقي في الرياض أيضًا البطل الأسترالي للوزن الثقيل جاستس هوني (8-0، 4 KOs)، والذي يتطلع إلى صنع اسمه ضمن الفئة الرئيسية، (سيتم تضمين تفاصيل الخصم في أسرع وقت ممكن) إلى جانب بطل وزن الطراد رومان فيوري (3-0، 1 KO)، البريطاني جاك ماكغان في وزن الوسط الفائق (9-0-1، 6 KOs) والملاكم السعودي خفيف الوزن للغاية زياد المعيوف (4-0، 1 KO).

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