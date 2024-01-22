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تفحم مركبة وإصابة شخص على الدائري الغربي بالرياض

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٩ مساءً
تفحم مركبة وإصابة شخص على الدائري الغربي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربي، نتج عنه إصابة تم نقلها إلى المستشفى بواسطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور السعودي.

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