تفحم مركبة وإصابة شخص على الدائري الغربي بالرياض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الغربي، نتج عنه إصابة تم نقلها إلى المستشفى بواسطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور السعودي.