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فارس الدهناء يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن

تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١١ مساءً
تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، مهدد بالإقالة والرحيل عن تدريب النادي؛ وذلك بسبب تراجع نتائج فارس الدهناء بالفترة الحالية.

أرقام الاتفاق مع ستيفن جيرارد

وقالت صحيفة The Guardian الإنجليزية: إن جيرارد مهدد بالإقالة بسبب سوء نتائج الاتفاق بالفترة الأخيرة، حيث حقق الاتفاق معه فوزين فقط في آخر 19 مباراة، ليتواجد الفريق في المركز الثامن في ترتيب دوري روشن بالفترة الحالية.

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الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن جيرارد يتعرض للضغوطات بالفترة الحالية حيث إن تراجع من جديد في نتائج الاتفاق قد يُعجل بإقالة جيرارد صاحب الـ 43 عامًا.

ومنذ فوز الاتفاق على الوحدة في يوم 28 أكتوبر الماضي في الجولة الـ11 من دوري روشن، تعادل الاتفاق في 5 مباريات من أصل آخر 8 مواجهات في دوري روشن، وخسر 3 مواجهات.

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