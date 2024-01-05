تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، مهدد بالإقالة والرحيل عن تدريب النادي؛ وذلك بسبب تراجع نتائج فارس الدهناء بالفترة الحالية.

أرقام الاتفاق مع ستيفن جيرارد

وقالت صحيفة The Guardian الإنجليزية: إن جيرارد مهدد بالإقالة بسبب سوء نتائج الاتفاق بالفترة الأخيرة، حيث حقق الاتفاق معه فوزين فقط في آخر 19 مباراة، ليتواجد الفريق في المركز الثامن في ترتيب دوري روشن بالفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن جيرارد يتعرض للضغوطات بالفترة الحالية حيث إن تراجع من جديد في نتائج الاتفاق قد يُعجل بإقالة جيرارد صاحب الـ 43 عامًا.

ومنذ فوز الاتفاق على الوحدة في يوم 28 أكتوبر الماضي في الجولة الـ11 من دوري روشن، تعادل الاتفاق في 5 مباريات من أصل آخر 8 مواجهات في دوري روشن، وخسر 3 مواجهات.