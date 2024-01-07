Icon

النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير Icon صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط Icon تقارير حول تعاطي إيلون ماسك للمخدرات تثير قلق رؤساء شركاته Icon تقويم التعليم توضح آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار Icon ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة إمبولي ضد ميلان Icon عريضة عاجلة من رابطة العالم الإسلامي لإحلال السلام في غزة Icon أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في الشتاء Icon مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع Icon إحباط تهريب 470 كجم من القات في جازان Icon تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
مخاوف من تأثير سلوكه غير المتزن على أصول شركاته الست

تقارير حول تعاطي إيلون ماسك للمخدرات تثير قلق رؤساء شركاته

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٠ مساءً
تقارير حول تعاطي إيلون ماسك للمخدرات تثير قلق رؤساء شركاته
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أكدت مصادر مقربة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن تعاطي إيلون ماسك للمخدرات أثار قلق المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي يديرها.

تعاطي إيلون ماسك المخدرات

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن أشخاص مجهولين مطلعين على الأمر، أن إيلون ماسك استخدم عقار “إل إس دي” والكوكايين والنشوة والفطر المخدر، غالبًا في الحفلات الخاصة. وقال أشخاص مقربون من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla Inc. وسبيس إكس SpaceX للصحيفة: إن تعاطيه للمخدرات مستمر، وأنه يستهلك الكيتامين على وجه الخصوص.

قد يهمّك أيضاً
بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات

بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات

طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال

طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال

وقال ماسك في أغسطس/ آب الماضي: إن لديه وصفة طبية لاستخدام الدواء كمضاد للاكتئاب. بعد أن نفث ماسك مادة تحتوي على الماريجوانا في برنامج جو روغان الصوتي في سبتمبر 2018، وراجع البنتاجون التصريح المرتبط بدوره كرئيس تنفيذي لشركة Space Exploration Technologies Corp، المعتمدة لإطلاق أقمار صناعية للتجسس العسكري، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في عام 2018.

اختبار عشوائي

وقال ماسك، البالغ من العمر 52 عامًا، عبر موقع X، الذي يملكه: “وافقت بناءً على طلب ناسا، على إجراء اختبار عشوائي للأدوية لمدة 3 سنوات، لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة من أي مخدرات أو كحول، ولم يستجب ماسك لطلب التعليق”، بحسب بلومبرج نيوز.

وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، للصحيفة: إن موكله يخضع لاختبار المخدرات عليه بشكل منتظم وعشوائي في SpaceX ولم يفشل أبدًا في الاختبار، وأشار إلى أن المقال يحتوي على معلومات كاذبة.

تقارير بشأن استخدام إيلون ماسك للمخدرات

واستخدم أغنى شخص في العالم مخدر “إل إس دي” والكوكايين والإكستاسي والفطر المخدر، غالبًا في حفلات خاصة حول العالم، حيث يوقّع الحاضرون اتفاقيات عدم الإفصاح أو يتخلون عن هواتفهم للدخول، وفقًا لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين على علم بذلك.

وقال أشخاص مقربون من ماسك: إن تعاطيه للمخدرات مستمر خاصة استخدامه للكيتامين، وأنهم يشعرون بالقلق من أنها قد تسبب له أزمة صحية. وحتى لو لم يحدث ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأعماله، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

أهمية مشروعات إيلون ماسك للإدارة الأمريكية

قدم إيلون ماسك وأنصاره عدة تفسيرات لوجهات نظره المتناقضة، وخطاباته غير المنقحة، وتصرفاته الاستفزازية على أنها تعبير عن إبداعه أو نتيجة لتحديات صحته العقلية أو تداعيات التوتر الذي يعاني منه، أو الحرمان من النوم، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

أصبحت SpaceX الآن الشركة الأمريكية الوحيدة المعتمدة لنقل رواد فضاء ناسا من وإلى محطة الفضاء الدولية. وكثف البنتاجون مشترياته من عمليات الإطلاق من الشركة المملوكة بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، وفي يونيو تعاقد مع شركة الاتصالات الفضائية Starlink التابعة لشركة SpaceX لدعم الجيش الأوكراني.

شركات إيلون ماسك

يشرف ماسك على ست شركات، تسلا، وسبيس إكس، وإكس، شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر؛ مشروع حفر الأنفاق The Boring Co. بالإضافة إلى مطور زراعة الدماغ نيورالينك؛ وبدء تشغيل الذكاء الاصطناعي xAI. وتحتل ثروته البالغة 219.4 مليار دولار المرتبة الأولى على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وفي السنوات الأخيرة، أعرب بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات ماسك (كـ”تسلا” و”سبايس إكس” وغيرهما) وغيرهم من المقربين منه عن قلقهم المستمر من وجود عنصر آخر يؤثر على سلوكياته، وهو تعاطيه للمخدرات.

يمكن أن يؤدي تعاطي الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للمخدرات إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على صحته، ولكن أيضًا على الشركات الست والمليارات من الأصول التي يشرف عليها، وفقًا لأشخاص مطلعين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم