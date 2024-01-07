تقارير حول تعاطي إيلون ماسك للمخدرات تثير قلق رؤساء شركاته

أكدت مصادر مقربة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن تعاطي إيلون ماسك للمخدرات أثار قلق المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي يديرها.

تعاطي إيلون ماسك المخدرات

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن أشخاص مجهولين مطلعين على الأمر، أن إيلون ماسك استخدم عقار “إل إس دي” والكوكايين والنشوة والفطر المخدر، غالبًا في الحفلات الخاصة. وقال أشخاص مقربون من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla Inc. وسبيس إكس SpaceX للصحيفة: إن تعاطيه للمخدرات مستمر، وأنه يستهلك الكيتامين على وجه الخصوص.

وقال ماسك في أغسطس/ آب الماضي: إن لديه وصفة طبية لاستخدام الدواء كمضاد للاكتئاب. بعد أن نفث ماسك مادة تحتوي على الماريجوانا في برنامج جو روغان الصوتي في سبتمبر 2018، وراجع البنتاجون التصريح المرتبط بدوره كرئيس تنفيذي لشركة Space Exploration Technologies Corp، المعتمدة لإطلاق أقمار صناعية للتجسس العسكري، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في عام 2018.

اختبار عشوائي

وقال ماسك، البالغ من العمر 52 عامًا، عبر موقع X، الذي يملكه: “وافقت بناءً على طلب ناسا، على إجراء اختبار عشوائي للأدوية لمدة 3 سنوات، لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة من أي مخدرات أو كحول، ولم يستجب ماسك لطلب التعليق”، بحسب بلومبرج نيوز.

وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، للصحيفة: إن موكله يخضع لاختبار المخدرات عليه بشكل منتظم وعشوائي في SpaceX ولم يفشل أبدًا في الاختبار، وأشار إلى أن المقال يحتوي على معلومات كاذبة.

تقارير بشأن استخدام إيلون ماسك للمخدرات

واستخدم أغنى شخص في العالم مخدر “إل إس دي” والكوكايين والإكستاسي والفطر المخدر، غالبًا في حفلات خاصة حول العالم، حيث يوقّع الحاضرون اتفاقيات عدم الإفصاح أو يتخلون عن هواتفهم للدخول، وفقًا لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين على علم بذلك.

وقال أشخاص مقربون من ماسك: إن تعاطيه للمخدرات مستمر خاصة استخدامه للكيتامين، وأنهم يشعرون بالقلق من أنها قد تسبب له أزمة صحية. وحتى لو لم يحدث ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأعماله، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

أهمية مشروعات إيلون ماسك للإدارة الأمريكية

قدم إيلون ماسك وأنصاره عدة تفسيرات لوجهات نظره المتناقضة، وخطاباته غير المنقحة، وتصرفاته الاستفزازية على أنها تعبير عن إبداعه أو نتيجة لتحديات صحته العقلية أو تداعيات التوتر الذي يعاني منه، أو الحرمان من النوم، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

أصبحت SpaceX الآن الشركة الأمريكية الوحيدة المعتمدة لنقل رواد فضاء ناسا من وإلى محطة الفضاء الدولية. وكثف البنتاجون مشترياته من عمليات الإطلاق من الشركة المملوكة بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، وفي يونيو تعاقد مع شركة الاتصالات الفضائية Starlink التابعة لشركة SpaceX لدعم الجيش الأوكراني.

شركات إيلون ماسك

يشرف ماسك على ست شركات، تسلا، وسبيس إكس، وإكس، شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر؛ مشروع حفر الأنفاق The Boring Co. بالإضافة إلى مطور زراعة الدماغ نيورالينك؛ وبدء تشغيل الذكاء الاصطناعي xAI. وتحتل ثروته البالغة 219.4 مليار دولار المرتبة الأولى على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وفي السنوات الأخيرة، أعرب بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات ماسك (كـ”تسلا” و”سبايس إكس” وغيرهما) وغيرهم من المقربين منه عن قلقهم المستمر من وجود عنصر آخر يؤثر على سلوكياته، وهو تعاطيه للمخدرات.

يمكن أن يؤدي تعاطي الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للمخدرات إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على صحته، ولكن أيضًا على الشركات الست والمليارات من الأصول التي يشرف عليها، وفقًا لأشخاص مطلعين.